為繼續鼓勵民眾購買節能電器，以節能減碳及促進綠色消費，總統今日修正公布《貨物稅條例》第11條之1、第31條條文。

財政部說明，貨物稅條例本次修正重點如下：

一、今年6月15日起至2025年6月14日止購買經經濟部核定能源效率分級為第1級或第2級之新電冰箱、新冷暖氣機或新除濕機非供銷售且未退貨或換貨者，每台最高減徵貨物稅2000元。

二、刪除逾期繳納貨物稅加徵滯納金計徵方式及逾繳納期限30日仍未繳納者移送強制執行等規定，回歸稅捐稽徵法第20條規定辦理。

財政部進一步說明，按購買電冰箱冷暖氣機除濕機退還減徵貨物稅稅額辦法第3條第1項規定，買受人購買節能電器申請退還減徵貨物稅稅額之期限，為購買日之次日起算6個月內。

考量依中央法規標準法第13條規定，上開條文修正生效日為今年6月16日，為保障同年月15日購買節能電器者之退稅權益，該部發布解釋令，規定於該日購買節能電器之買受人，其依貨物稅條例第11條之1規定申請退還減徵貨物稅税額之期限，為該條文今年6月16日修正生效日之次日起算6個月內。

財政部表示，上開貨物稅條例修正案有助提升民眾選購節能電器意願，創造節電效益、抑低二氧化碳排放，並帶動電器產業轉型發展，該部將加強宣導該項節能減碳利民措施，俾利各界充分瞭解，確保民眾退稅權益。