國民黨台北市中正萬華區立委提名，原預計14日上午要公布人選，不過卻因故向後推遲。對此市黨部主委黃呂錦茹下午接受訪問時，表示主因是選監小組對於電話民調結果有疑慮，因此要再討論要如何做處理。至於針對有意爭取黨內提名的議員鍾小平自行揭露電話民調勝出4-5％，黃呂錦茹也直言「我們會用黨紀處分他」。

黃呂錦茹接受訪問時表示，未公布提名人選是因為選監小組對於這次的電話民調結果有些疑問。「最主要是兩家民調公司做出來的民調差異太大，要研究一下到底發生什麼事。」黃呂錦茹說，通常在相同條件之下，民調公司的數據不會超過正負3％的信賴區間，但這次有的差異超過7％以上，是過去不曾發生過的情況，因此選監小組認為應該要再開會討論如何處理。

黃呂錦茹直言，做民調是為了替國民黨提出最優秀且能打勝仗的人選，因此一定要在公平正義的原則之下提出候選人。至於針對鍾小平抨擊「以私害公」破壞團結，黃呂錦茹則嚴正回應，表示她不會針對個人，因為這場初選並不是只有他一人，並反要鍾小平「饒了國民黨吧！」

黃呂錦茹直言，鍾自行公布電話民調贏了4-5％已經違反黨紀，「我們會用黨紀處分他。」因為大家都已經講好，若誰公布民調數據，就得接受黨紀處分，「不是只有針對他一個，郭昭巖跟應曉薇也都沒有公布，事後會按照輕重處理。」