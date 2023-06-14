近年來霹靂舞愈來愈流行，也深受年輕人喜愛，甚至成為奧運的運動項目之一，霹靂舞將在2024巴黎奧運首次亮相。高市府運發局也將於9月首度舉辦「2023高雄RCBIC霹靂舞國際大賽」，邀請世界各地的舞王、舞后到高雄以舞會友、一決高下。

「2023高雄RCBIC霹靂舞國際大賽」將於9月9日於高雄流行音樂中心熱鬧登場，賽事項目分為4 on 4 Crew Battle無限制組、Bboy Solo Battle男子組、Kids Solo Battle15歲以下組，目前除了台灣選手外，包括印尼、泰國、韓國、越南、馬來西亞、寮國、以色列、義大利、澳洲等國選手也將參賽。

高市府運發局表示，「2023高雄RCBIC霹靂舞國際大賽」分為2階段，上午場先由台灣選手舉行海選賽，冠軍隊伍將晉級晚間國際大賽，與世界各國的舞王、舞后一決高下，該場賽事也邀請到專業國際評審前來評比，此次賽會總獎金高達新台幣110萬。