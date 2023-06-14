據衛福部統計指出，2022年家庭暴力通報案件達15萬6000件、平均每3分鐘就有一件通報，現代婦女基金會表示，不分日夜的暴力與威脅，生活的平靜不斷被摧毀，基金會提供安全協助、危難救助、創傷復原、關係輔導、目睹兒少身心療癒等，17年來共陪伴逾11萬家暴被害人度過。

據統計，2021年全年有14萬9198件家暴統計通報，2022年則有15萬6864件。如小星（化名）曾遭遇不分日夜的暴力與威脅，生活的平靜被摧毀，看不見盡頭的恐懼，加害者不斷威脅、不友善的眼光，甚至揚言要放火燒房子，讓她遲遲無法對外求助，所幸現代婦女基金會協助與陪伴，從安全計畫、保護令聲請、陪同出庭、情緒支持陪伴到諮商輔導，讓她過得更好。

現代婦女基金會董事王如玄表示，大眾往往會責備受害者為何不離開，但家暴成因多元且複雜，許多案件更伴隨脅迫控制的情形，加害者透過肢體暴力、恐嚇、孤立、生活控管等手段困住受害者，甚至威脅傷害身邊的親友，讓受害者難以對外求助或離開。

王如玄舉例，如曾有某受暴婦女其丈夫不斷家暴她，甚至身上都是用菸燙出來的痕跡，一審時法院也判決離婚，因為外界壓力、讓她又撤回訴訟，被迫回歸原本的家庭，代表要離開熟悉環境、勇於面對陌生不甚容易。

王如玄強調，協助受暴者不只要有當下協助，還有未來的重建，邀請社會大眾支持受暴家庭，讓身陷家暴的朋友知道，他們並不孤單。

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