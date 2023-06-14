民進黨今中執會，邀請財信傳媒集團董事長謝金河以「從國際經濟局勢看投資台灣新契機」為題專案報告；身兼民進黨主席副總統賴清德以目前國際局勢裁示，兩種意識形態對撞，已經對世界造成劇烈影響。台灣能否維持現狀和保有民主自由的生活方式，將取決如何在民主與專制間做出正確的選擇。

今天是民進黨民主大聯盟系列的第二場演講，由謝金河主講，用經濟指數說明，印太局勢數十年來的複雜變化，也點出了台灣應該要走的方向。

據轉述，謝金河在會中表示，大家可以想像，坊間有很多似是而非的言論，比方說前總統馬英九最喜歡講，「兩岸關係不好，台灣經濟一定不會好」； 但他常站出來告訴大家，兩岸關係很好的時候，台灣經濟從來沒有好過。

他說，那這三年其實大家可以想見，台灣的經濟其實非常好，今天他用了一些數字來告訴大家，未來大家在選舉的路上，如果問到有任何經濟的問題，他願意當大家的後盾。

賴清德說，從2016年開始，在蔡英文總統的領導之下，台灣重新走在民主的道路上，邁向世界。台灣總體經濟表現穩健，也強化各項韌性應對國際風險。

他說，這幾年來，也因為政府的施政方向正確，特別是剛剛謝金河也用了各種領域的客觀數據，點出了台灣在軍工、航太、資安、新能源等領域蓬勃發展，為產業帶來龐大金額的訂單，打造出台灣的亮點產業。

賴清德說，美中對抗仍在持續，加上俄烏戰爭、地緣政治變化推波助瀾，兩種意識形態的對撞，已經對世界造成劇烈的影響。對台灣而言，能否維持現狀和保有民主自由的生活方式，將取決於我們在民主與專制之間做出正確的選擇。

他表示，台灣身處印太第一島鏈的關鍵位置，面對威權主義的擴張、中國文攻武嚇和經濟降溫的外在風險之下，政府努力調整經貿體質，加入友岸供應鏈，移轉生產基地到更具潛力、更友好的新南向國家，也逐漸收穫成果。

賴清德表示，未來民進黨會持續走對的路線，用民主治理的模式，壯大民主台灣，鞏固民主大聯盟。