近日社群網站流行「#秀出你的20歲」熱潮，前交通部長、前高雄市副市長葉匡時13日就在臉書秀出自己22歲的台大畢業照，直言「我的浪跡青春」，許多網友看完後紛紛暴動留言「男神」、「果然當年就是風靡萬千少女，玉樹臨風的風雲人物」，引發討論。

葉匡時13日在臉書上PO出一篇「我的浪跡青春」的文章表示，「我二十二歲畢業典禮校園巡禮的照片。台大政治系男女比大致平均，那天不知混到那個系去，怎麼旁邊都是女生？」而從葉匡時曝光的照片中可以看到，老舊近乎黑白的相片中，22歲的葉匡時散發出青春洋溢的氣息，配上其他莘莘學子，畫面非常唯美。

許多網友們看完後紛紛留言表示「照片中每個人的精神、心情、步伐，反映出國家是向上有希望的」、「男神」、「女學生好整齊！氣質佳，連鞋都ㄧ樣！當然男的更帥了」、「人家是臨老才入花叢，您老哥是早早就入花叢！」、「感覺是故意走到女生群中」、「葉副的少男時代」、「果然當年就是風靡萬千少女，玉樹臨風的風雲人物」、「葉副市長怎麼只有您一個男的呢？哈哈」。