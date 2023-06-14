台南市東區副都心重大建設一再跳票？市議員曾培雅今天總質詢批評指出，從小巨蛋、城市音樂廳、未來科學館，歷屆市長支票一開再開，但數十年來東區都沒有重大建設；如今總統選舉要到了，執政的民進黨又說要補助台南興建小巨蛋，但她已不抱任何希望。市長黃偉哲答詢表示，將努力爭取中央補助，希望在他任內東區能有重大建設動工。

曾培雅指出，從今年7月起到明年，台南市將有WBSC世界盃少棒錦標賽、全民運動會、台灣燈會、台南400等一系列大型活動，這是讓世界感受到台南熱情與文化的好機會，但市府準備好了嗎？

曾培雅說，台南市舉辦如此多的活動，體育場館更是指標，但是從高鐵特區到市區，完全看不到WBSC世界盃少棒錦標賽有任何大型活動看板，讓遊客看到台南的特色，像棲息在台南的黑面琵鷺，行銷太糟了，大家都無感，市府體育局成立的主要目的之一就是要行銷城市，實在應該檢討。

隨後，曾培雅更話鋒一轉批評說，台南東區副都心15公頃文教用地，其中有5.1公頃是滯洪空間，但推動過程卻非常坎坷，前幾任市長任內說要蓋小巨蛋，結果小巨蛋飛了；有一說要有座城市音樂廳，也沒了；未來科學館更是講得活靈活現。

不料，今年5月體育局帶隊到中央爭取補助時，因為執政的民進黨要補助台南興建小巨蛋的經費，又說要爭取40億元興建小巨蛋；每到選舉就拿副都心這塊地來炒作，她已經完全不抱任何希望；如果副都心真要動工，是同時興建小巨蛋及未來科學館，還是擇一？

黃偉哲答詢時，請曾培雅不要放棄希望，還說會努力爭取中央補助；如果全由中央補助，將在小巨蛋或未來科學館擇一興建，希望在他任內東區能有重大建設動工。

體育局也針對第七屆WBSC世界盃少棒錦標賽的宣傳工作回應說，6月20日起將陸續在重要路段掛設宣傳旗幟及大型看板，官方宣傳短片也預計7月初在有線電視體育台及各大社群平台露出，還將透過計程車車體廣告宣傳相關賽事資訊。另外，市府新聞處也會透過市府LINE、轄內戶外LED、電子跑馬、網路社群等管道強化宣傳，並發布賽會相關新聞，強化波段議題行銷。