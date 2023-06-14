蔡鎮隆在股東會上強調公司今年四大經營重點，首先是繼續擴增海外據點、以及子公司與東南亞廠區的合作。墨西哥新廠進度目前均依照規畫進行，預計明年第1季開始貢獻營收。其次，組裝業務持續增加，並深化客戶關係。第三，連接器與重點客戶開發新機種。最後，開發適合更多在台灣量產的利基型組裝客戶。

公司在工業用及醫療用組裝產品即將出貨，新事業群可以啟動新的營收來源，降低對單一客戶的依賴程度。另外，記憶體模組連接器及彈簧連接器模組，亦將搭配客戶陸續推出。

受到主要客戶庫存調整影響，宣德5月營收13.9億元，年減10.9％。今年公司可望受惠TYPE-C新政策，7月起開始出貨，TWS需求也同步逐漸正常，將開始步入營運旺季。此外，公司已經通過美系太空運輸公司認證，第4季開始交貨第二代的低軌衛星連接線纜（Cable）、接頭，未來待墨西哥建置完成後，雙方將有更深化的合作。

宣德去年研發費用佔營收比率達到6％，研發金額比例優於同業，預估今年維持相似比重，以深化未來各項專利布局與充實研發實力。