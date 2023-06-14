台灣「#MeToo」性騷事件燒不停，不論政治或娛樂圈都難以倖免，模特兒出身的演員黃景俐今(14日)踢爆過去遭知名MV導演性騷擾，而對方身分也被起底，疑似曾替歌壇多名大咖天王天后拍攝過MV。

黃景俐表示剛出道時，與某知名導演合作，工作結束後被對方送回家，沒想到快抵達家門時，對方突然對她又親又抱，還用手勾住脖子，沒想到接連抗拒後，對方竟用力將她的頭往胯下壓下去，嚇得她趕緊撐起身體往後退，對方似乎察覺到無法得逞，居然撂下狠話：「你明天敢開天窗試試看，我一定封殺你」。

黃景俐隔天上工後，只想敬業完成工作拿到應有報酬，豈知居然被要求戴上墨鏡，似乎要藉此減少她曝光的機會，甚至還被要求喝滾燙的熱水，估計至少喝了兩壺左右，導演才願意喊卡，事後才發現不僅嘴巴被燙到起水泡，連食道也被燙傷，導致喝水吞嚥都很痛苦，但當下只能忍著不能哭，直到收工當下，髮型師拿面紙給她，才情緒崩潰眼淚直接飆出來。

黃景俐接著給出線索，指出對方是C姓、名字三個字、歌名四個字，更強調是「很愛在長前奏說故事的MV導演」，讓網友紛紛推測是知名導演周格泰，根據《ETtoday》報導，周格泰所屬公司出面否認，並澄清「沒有這件事情」，至於導演被指控在車上疑似有侵犯舉動，公司則強調：「導演的個性不會做這件事情」。

對此，黃景俐透過經紀人回應：「我們只是把過往不舒服的經歷寫出來，並沒有指名道姓是哪一位導演。純粹只是想把過往不舒服的事件說出來，鼓勵有相同經歷的人鼓起勇氣抒發出來」。

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