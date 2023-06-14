金鐘視帝藍正龍演而優則導，繼2019 年完成首部長片《傻傻愛你，傻傻愛我》，今年更以編劇身分自編自導完成新作青春電影《成功補習班》，由新生代演員詹懷雲、邱以太、巫建和、林奕嵐與侯彥西領銜主演。電影取材自藍正龍及身邊友人真實故事，已故紀錄片導演陳俊志曾是藍正龍國中時期的補習班老師，兩人感情深厚，就算雙方都展開忙碌的影視工作仍保持聯繫，直到2019年恩師辭世，讓藍正龍下定決心完成電影《成功補習班》，除了紀念老師之外，也為自己的青春做⼀個完美的告別。藍正龍表示：「感謝台北電影節的閉幕片邀請，也謝謝觀眾們的支持，希望大家會喜歡。」

詹懷雲（圖左起）、邱以太是補習班裡的麻煩人物，經常被打手心（華納兄弟提供)

《成功補習班》中從「成功三劍客」詹懷雲、邱以太及巫建和開啟青春的故事，在1994年升學至上、嚴禁戀愛的年代，青春正盛、賀爾蒙噴發的三人是成功補習班的麻煩人物，三個⼈的友誼，因為補習班班花林奕嵐，開始有了奇妙的關係變化，此時補習班出現了一位不按牌理出牌的新任老師侯彥西，帶著三劍客展開一段尋找自我的旅程。藍正龍表⽰：「成功三劍客設定在⼀個青春期經常出現對性別認同的混亂、對未來的未知、對愛情的渴望，我們希望透過這個故事，呈現⼀個正⾯且樂觀的態度，不管你是什麼性別或性傾向，透過《成功補習班》的故事，都能獲得溫暖的⼒量，能更⾃在的做自己。」

邱以太（圖左起）、詹懷雲演出青春正盛的高中生（華納兄弟提供)

聊到《成功補習班》片名的由來，藍正龍透露其實是直接引用他就學時期的補習班名字，而他正是在這個補習班遇到陳俊志老師。電影除了想要紀念老師，一方面也想把他跟好朋友的故事拍出來，國中時的他經常到朋友家蹭冷氣、還用朋友家的電話打給當時的女朋友，兩人是共用一條被子的換帖兄弟。電影中詹懷雲飾演的張正恆其實就是他的少年時期寫照，藍正龍表示在電影裡面詹懷雲是一個非常中二的高中生，有拍片的夢想，但因為家庭的傳統觀眾覺得拍片沒有未來，直到遇到老師才讓他打開新世界，「詹懷雲對愛情擁有很多幻想，很像《愛蜜莉的異想世界》這部電影的主角，有很多自己的小劇場，這就是我小時候，很愛幻想的小男生，哈哈。」