台灣電力公司14日上午在基隆市舉辦2023年台電獎助學金聯合頒獎典禮，共提供全台1.5萬學子，總金額高達6700萬元的獎助學金。這也是台電首次集結全國電廠共同舉辦這項典禮，第一次就辦在台灣頭基隆市。

台電表示，這場「夢想併聯2023台電獎助學金頒獎典禮」，是由協和電廠擔任主場，與核二廠及林口電廠共同舉辦。包括台電總經理王耀庭、基隆市長謝國樑、基隆市議會議長童子瑋等人，都共同出席頒獎。

謝國樑表示，感謝台電致力為學生教育提供協助，並維護台灣供電的穩定。惟在過去十年間，基隆電纜地下化未有顯著改善，市府願意編列相關預算，希望與台電一起推動電纜地下化設置事宜。

童子瑋說，長期以來，台電不只點亮我們台灣的經濟，還肩負能源轉型的社會責任，另外更點亮台灣在地學子、清寒學子的未來與希望，這樣富有社會責任的企業，子瑋要代表基隆市民致上最高敬意。

台電獎助學金頒獎活動已經邁入第32年。童子瑋表示，三十多年來，基隆地區受惠學生總人數超過3萬多人次，今年也有1194人次的基隆子弟獲得獎學金鼓勵，讓他們無礙築夢。

童子瑋指出，未來隨著北海岸的核電廠徹底除役，協和電廠的天然氣轉型，將攸關首都圈的經濟韌性，與發展活力，所有北基基桃的民眾都希望有穩定優質的發電環境，在地的基隆人盼望有一座乾淨的發電廠，有好空氣呼吸，這樣的願望，要靠中央與地方一起好好守護。