老一輩有重男輕女的觀念，一名懷龍鳳胎的準媽媽表示，目前已懷孕5個月，預計2個月後和交往2年的男友步入禮堂，但準公婆知道她肚子裡其中一個寶寶是女娃後非常失望，不斷要她去醫院減胎，還喊「養女兒很浪費錢」，讓她不滿直接退婚。

原PO昨（13）日於論壇《Dcard》指出，目前懷孕5個月，經產檢確認肚子裡懷的是一對龍鳳胎，她和交往2年的男友也已談好婚事、餐廳和喜帖等事宜，預計2個月後辦婚宴。但公婆一聽到是龍鳳胎開始各種嫌棄，不斷唉聲嘆氣說「怎麼不是兩個都男孩呢？這樣在其他親戚面前比較有面子。」甚至要求她去醫院減胎，保留男孩就好，還說「養女兒很浪費錢。」

原PO聽了很傻眼，生男生女根本不是她能決定的事，公婆連基本的常識都不知道，為了不讓孩子在重男輕女的家庭成長，她提出退婚要求，「雖然我的孩子一出生就沒有父親，但我相信有更多愛他們的人，可以彌補失去父親的愛，也一定能更快樂、幸福地長大。」

由於公婆和男友都是住在她買的房子，她提出退婚後，把公婆和男友趕出家門，隨身物品也一併丟出去，她直呼「不用再跟神經病家族相處超爽。」

貼文曝光，網友紛紛留言大讚她的勇氣，「妳好帥，希望他們不要再來騷擾妳」、「帥翻！不過兩個同時照顧起來會比較辛苦，但妳一定是一位好媽媽！加油」、「帥爆欸！完全認同妳，想到21世紀還有這種奇葩，真該留在博物館展覽」。