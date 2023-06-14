▲逮獲譚姓犯嫌當下就起出疑似毒品等犯罪證據。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

▲搜索譚姓男子住處後，起獲仿金牛座改造槍枝3把、子彈45發、海洛因49包、安非他命16包、電子磅秤、吸食器及注射針筒等證物。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

▲譚姓男子持有之槍枝，其中可以見到上方有能「偽裝」成長槍的配件，相當特殊。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆一名51歲的譚姓男子不僅販毒還擁槍自重，警方經數月蒐證後，12日持搜索票逮人，於譚嫌外出之際順利壓制譚嫌，並於住家等處先後查獲仿金牛座改造槍枝3把、子彈45發及毒品等證物。另竟在犯嫌住處還查獲陳姓、林姓毒品通緝犯2名，全案依《槍砲彈藥刀械管制條例》及《毒品危害防制條例》等罪嫌移送基隆檢察署偵辦，其中譚嫌遭裁定羈押。

藥頭家藏槍毒遭警一窩踹 還順道逮獲2通緝犯

基隆警方表示，因應暑期即將到來，為維護青少年生命身體安全，基隆市警察局第二分局規畫相關掃蕩作為，清除隱性犯罪因子，並結合推動「社區警政再出發」及「清源專案2.」0，特別針對影響治安之毒品犯罪及非法槍械等指標案件，全面執行專案查緝工作。

第二分局表示，先前獲報轄內一名譚姓男子持擁槍毒，經數月蒐證並掌握具體犯罪事證後，報請基隆地檢署檢察官周靖婷偵辦，並會同刑警大隊、少年隊及第四分局於12日部署警力，持搜索票執行緝捕行動。

當下趁譚嫌外出未注意之際，以迅雷不及掩耳之勢順利壓制譚嫌，並於住家等處先後查獲仿金牛座改造槍枝3把、子彈45發、海洛因49包、安非他命16包、電子磅秤、吸食器及注射針筒等證物，其中槍枝本身還有能「偽裝」成長槍的配件，相當特別。

而在搜索譚嫌住處時，竟查獲陳姓與林姓通緝犯2名，一併帶回偵辦。後全案依《槍砲彈藥刀械管制條例》及《毒品危害防制條例》等罪嫌移送基隆地方檢察署偵辦，其中譚嫌遭基隆地方法院裁定羈押。而陳、林兩位通緝犯則分別送往基隆及新北地檢署歸案。

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