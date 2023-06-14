「花系列」經典情侶檔林煒、張玉嬿在時創影業戲劇《因為你如此耀眼》中飾演郭雪芙父母，這是2人繼台視《我最愛的人》演夫妻後，暌違18年再度合作。今（14）日2人接受訪問，張玉嬿透露因為自己慢熟，當初接到這個角色，她推薦林煒飾演劇中老公，「因為很熟悉，看到他就忘了自己年紀，遇到就有談戀愛的感覺，因為以前都是演新婚夫妻或男女朋友關係，這次好像又回到年輕的時候。」

57歲的張玉嬿仍保養得宜。（時創影業提供）

57歲的張玉嬿多年前曾跟謝祖武交往過，分手至今幾乎零緋聞，她說這些年都沒有追求者，因為自己不工作就完全是宅女，可以5天不出門，同班同學唐綺陽曾幫她算過桃花運，「她說我命太奇怪了，就不幫我們算了。」因為同班同學有一半的人都單身，結婚率低，所以沒有對照壓力，但自己也不排斥未來任何可能性，「但拜託是好人，不要來搗亂。」

林煒瘦身有成。（時創影業提供）

林煒2019年認愛CEO女友劉灼梅，2人穩交至今，有要再婚嗎？他尷尬笑回：「不知道，先努力戲劇和事業，事業也快要有眉目了。」劇中林煒對女兒郭雪芙呵護備至，他的20歲女兒林愷鈴現也在香港演藝圈發展，他說自己盡力把女兒寵成公主，但女兒個性比較獨立一點，18歲就開始磨練，「她不太會打電話跟我訴苦，雖然很多事情說出來比較舒服，但還是希望她獨立思考解決問題。」最近演藝圈性騷事件沸沸揚揚，會提醒女兒？「他媽媽會教她（性騷的部分），我有提醒她規矩要做好，其他就看她的造化。」

張玉嬿第一次接演偶像劇，她認為這個角色從溫室花朵成長到有勇氣會保護女兒的媽媽，發揮空間很大，因此接演。林煒劇中經商失敗有多場在海邊崩潰的戲份，自嘲體能上有點跟不上，且所有生離死別都壓縮在2集之中，很有挑戰。林煒今看起來明顯瘦身有成，他說自己有調整飲食、少吃澱粉，也去健身、到公園慢跑。