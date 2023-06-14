陶晶瑩今（14日）出席三立《全明星辯論會》首映記者會，被問到好友陳綺貞近日與前男友兼老闆鍾成虎的紛爭，她表示當然有關心，「當天po的照片是我們日前一起吃飯，有時會跟娃娃（魏如萱）、拉拉（徐佳瑩）還有張曼娟老師，姊妹們的聚會聊天，你們看我之前也都會發照片」。

再被問到對此事的看法，她機智的把問題拋給選手們：「大家有沒有想法？」網紅關韶文開玩笑說，今天視網膜沒來，應該是去找〈旅行的意義〉。

今根據《鏡週刊》報導，魏如萱、陳昊森與友人在凌晨結束聚會，一同搭乘計程車返家。陶晶瑩今聽聞此事，表示還沒看到相關新聞，但也不忘笑虧好友：「怎麽可能，她吃這麼好喔」。

陶晶瑩（中）擔任評審長，黃豪平（左）、陳芳語為隊長。（三立提供）

《全明星辯論會》將於17日（本周六）首播，屆時將與《神秘五金行》、《嗨！營業中2》打對台，收視率拼得過嗎？陶晶瑩坦言沒把握，「我們類型是想要帶動大家思辯的風氣，雖然前面幾集很素，經過沉澱、建議，到了後期大家開始互咬，也找出風格和幽默」。她說，《全明星辯論會》不是一集定生死的節目，很多內容都是無法預期的。

台灣新型態首檔大型明星辯論綜藝《全明星辯論會》，結合18位藝人、KOL、演員與主持人，以辯論作為表現的方式，分兩隊合作競賽，探討全民有感議題，喚起大家對思考、表達與聆聽的重視，和觀眾一起學習「好好說話」。

《全明星辯論會》集結藝人、KOL、演員與主持人。（三立提供）

節目由陶晶瑩擔任評審長，視網膜擔任司儀，黃豪平與陳芳語分別擔當黑白兩隊的隊長，辯手群包含：陳大天、朱琦郁、阿喜、蘿莉塔、倪暄、楊昇達、莫宰羊、關韶文、凱莉、徐新洋、吳怡霈、董仔、木星、賀瓏等。《全明星辯論會》每周六晚上8點在三立都會台播出。