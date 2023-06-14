16年代理教師生涯始終不減熱情，廖勇翔（右）為自己迎來屏縣SUPER教師殊榮。（林和生攝）

屏東明正國中科技教室傳出陣陣輕柔樂聲，學生透過吉他與電子琴彈奏出即將發表的畢業歌，而初步旋律出自現正火紅的AI人工智慧，背後的指導老師正是廖勇翔。

曾經的替代役男、誤打誤撞當起代課老師，41歲廖勇翔晃眼16年過去，雖然薪資待遇不比正式教師優渥，但靠著教學熱情，利用課餘時間帶領學生參加科展、學習科技新知，這分投入精神終被外界看見，今年獲得屏東教育產業工會推薦，獲選縣內SUPER教師。

大學就讀資工科系畢業，廖勇翔退伍後在屏縣府衛生局擔任替代役，退伍前夕，明正國中一名教師請育嬰假，原聘代課老師臨時不來，經友人推薦，開啟這條代課老師之路。

原本認為僅是過渡期，或許不是教育科班出身，在教學現場總是少了那分自信，但對於教授的資訊科技不僅是專長、也是喜好，直到109學年新課綱將科技領域導入中小學，成為一門正式課程，讓他授課時又多一股堅定。

喜歡在課堂上教授最新科技，例如火紅的虛擬實境，到現在的AI人工智慧，把新科技運用在實際生活上，成為教學日常，廖勇翔說，自己要不斷學習，與學生教學相長，否則很快就會被時代洪流淘汰。

從代課時期的月薪2萬多元，如今代理老師約4萬元，福利還是比正式教師差了一截，但卻不減教學熱情，除利用閒暇課餘帶領學生參加科展，已連續3年代表屏東縣進軍全國賽，現在更透過AI製做畢業歌曲，讓學生利用新科技導入生活，對此他樂此不疲。

學生陳緒芊說，老師常補充時下流新科技，讓他們嘗試用在生活日常，讓課程多了新鮮感，也讓她對科技感到興趣。廖勇翔直言，以前都因著學生獲得好成績而開心，如今因為這座SUPER教師，迎來教學生涯首座個人獎項，他已著手準備修習教育學程，堅定的往正式教師路邁進。