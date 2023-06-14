「閱讀前哨站」站長瓦基，台大應用力學研究所畢業後，便進入台積電工作，10年後，為了想過自己「理想的生活方式」，毅然放下他人稱羨的金飯碗，專業經營自媒體，並出版《只工作、不上班的自主人生》，6月13日應佛光山惠中寺之邀，在未來與希望講座中，以「改變人生的閱讀力」為題，分享閱讀在生命中所扮演的角色，及閱讀在潛移默化中，對生命所發生的影響。逾5300位聽眾在現場與線上同步聆聽。

未來與希望講座現場，瓦基與聽眾分享閱讀如何改變他的生命。（圖／惠中寺提供）

聽眾專注聆聽瓦基分享閱讀對他的生命帶來的改變。（圖／惠中寺提供）

瓦基表示，小時候曾誤解閱讀，以為閱讀是與成績畫上等號，心中只有教科書，考到好成績，進入好學校，進而取得好工作，便完成閱讀的使命。於是工作後就與閱讀漸行漸遠，直到在職場遇到難題。相信站在巨人的肩膀上，可以改變自己讓自己更進步的他，開始閱讀領導管理與投資理財的書籍，汲取前輩的智慧，並給自己一個目標，一個月閱讀一本書，更將書中所學，實際應用於工作場域。

人生面臨選擇時，瓦基從書中尋求解答，吸取各種養分，透過閱讀，顯露良善的本性。（圖／惠中寺提供）

佛光山中區總住持覺居法師（左）致贈講座結緣品給講師瓦基（右）。（圖／惠中寺提供）

瓦基從《與成功有約》，獲得「以終為始」、「要事第一」及「效能來自於信任」的重要管理觀念，原本認為自己內向性格在職場上比較弱勢，但從《安靜，就是力量：內向者如何發揮積極的力量》一書中了解到，透過訓練，可以培養能力，性格其實沒有太大的影響。另外《投資金律：建立獲利投資組合的四大關鍵和十四個關卡》帶給他新的投資理財觀，知道資產配置的重要性，不只要投資金錢，也要投資人生。

未與任何人商量討論，便做出從新竹轉到台南工作的決定，如何適應新的生活，瓦基也相信能從書中找到答案。《活出意義來》引領他重新思考生命的意義，並主動賦予生命意義，《人生複本》引發他思考人生多元的可能性，學會用祝福的心態思考已經發生，無法改變的事。

瓦基為聽眾簽書。（圖／惠中寺提供）

瓦基認為一週閱讀一本書，一週便可以進步一點點，讀完《原子習慣》，他試著建立良好的生活習慣。從《如何閱讀一本書》學到閱讀的訣竅，開始進行主題性閱讀、作筆記。他表示作筆記是增進閱讀理解的好方法。在「閱讀前哨站」，每一週分享一本書的讀書心得，自己獲得啟發，也影響許多人的生命，後來在母親建議及讀者的鼓勵下，開始錄製Podcast。

人生面臨選擇時，瓦基從書中尋求解答，吸取各種養分，從最小的程度做起，達到自己想看到的改變，透過閱讀，如同大衛雕像，一刀一斧刻劃出心中的良善，顯露原本的樣貌。