興富發上月吊臂掉落中捷軌道的公安事件，台中文心愛悅及其他8建案遭停工，興富發昨天股東會稱目前已送出其中7件的復工申請，市議員林德宇今天詢問市府是否同意復工？都發局長李正偉表示，確實有收到復工申請，但都發局會再由第四、第五公正單位複核後才會同意復工。

市議員林德宇、曾威、王立任今天聯合質詢表示，市府對於涉及公共危險建築工地的停工受檢要落實，更要對外公開結果，不要讓「停工」淪為讓建設公司避風頭的藉口，更要求都發局對於該公司所屬建案復工申請應更嚴謹實質審核。

林德宇指出，興富發昨天開股東會，董事長說的好像已經都做好準備，完全接受自主檢查及配合，已向市府申請復工，都發局是否同意復工？若不主動對外說明，社會大眾都以為興富發集團說了算。

李正偉表示，文心愛悅建案是造成公共危險，都發局連帶處分該公司其他8件工地停工。目前針對文心愛悅建案，若沒跟中捷及受害者達成協議，就無法拿到使照。

李正偉指出，中捷意外隔天就前往查驗是否確實停工，5月19日複查後續也有再查一次，目前興富發集團申請7件工程復工，興富發皆有找第三公正單位做認證，認為可達復工標準，但都發局全部不認，正式發函告知，並找第四、第五公正單位做複核。

林德宇詢問中捷董事長，實際要求賠償金額是多少？要求要估算清楚，中捷董事長吳存金表示，中捷事故1死14傷，目前14名傷者有和解的意願，陸續積極辦理中。

交通局長葉昭甫補充說明，針對車輛損害，中捷公司已找日本原廠技師到台灣來確認列車堪不堪修，列車如不堪修，整輛車可列入求償金額裡面；修不修復都是技術問題，以後會面臨相關訴訟程序，必須從技術端羅列合理賠償金額。