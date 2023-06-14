國民黨台北市議員游淑慧14日上午舉行記者會，揭露民進黨新竹市前議員、現任行政院政務顧問鄭宏輝涉嫌性侵，在車內對女性露出性器官並強吻女性。鄭宏輝則隨即反嗆游淑慧為了選舉搏聲量。游淑慧下午則再度回應，表示鄭宏輝太看得起自己，這一波的me too風波沒有人是為牟取自己政治利益，「只有鄭宏輝這樣的人，才會滿腦子的去上位到政治、選舉，完全沒有反省能力。」

游淑慧表示，她認為鄭宏輝太看得起自己，這一波的me too風波沒有人是為牟取自己政治利益，大家都是希望可以解決台灣性平問題，讓所有遭性騷的受害者過去所隱忍的傷害可以得到修復，並且可以獲得公平與正義的對待，「只有鄭宏輝這樣的人，才會滿腦子的去上位到政治、選舉，完全沒有反省能力。」

游淑慧怒批，鄭宏輝的聲明中還扯到「意願問題」，「難不成他是在暗示說是受害者自願？」游淑慧直言，當事人看到鄭宏輝的聲明差點氣到哭出來，都已經經過2年多了竟然敢扯到意願問題，「我游淑慧公開且具名把這件事陳述出來，你鄭宏輝明明知道性騷擾追訴期已過，不要只會以『願意接受司法、行政調查』佔司法便宜。」

游淑慧也要鄭宏輝「看看現在民進黨譴責的人是誰？可割可棄的人是誰？」並表示如果鄭真的覺得自己是清白的，不應該來跟她說，而是應該去跟開除他的行政院、交通部說，跟他的民進黨同黨同志說，「鄭宏輝你不要覺得是你跟我之間的戰爭，好像只要說贏我，你就贏？不是的，你有沒有做過這個事情？你心知肚明。」