周二超微在展示其MI300系列AI新晶片時反常地沒有提到新產品的主要客戶，令華爾街大失所望，該公司股價在站上16個月高點後急轉直下，終場收跌收跌3.6%，在所有主要晶片股中表現最差。

分析師表示，沒有一位大客戶出面說他們將使用MI300 A/X晶片可能讓華爾街備感失望。

雖然AWS尚未公開承諾其雲端服務將採用超微MI300系列AI晶片，但亞馬遜的EC2彈性運算雲端部門副總裁Dave Brown表示，AWS「正在考慮」。

輝達雖然主要是賣晶片，但也在今年3月推出了訂閱式的DGX Cloud解決方案，由輝達包辦雲端公司的系統設計。甲骨文是輝達該平台的第一個合作夥伴。

亞馬遜EC2副總裁Brown對此表示，AWS已經拒絕與輝達在DGX Cloud項目上合作，「輝達找過我們，我們研究過該商業模式，但最終認為這項合作對AWS意義不大，AWS更偏好從頭開始設計自己的伺服器」。他並表示，AWS雖然自3月起開始銷售輝達的H100晶片，但是以亞馬遜自有設計之系統的一部分來銷售。