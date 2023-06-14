出道30年的資深藝人許傑輝，近日捲入「＃MeToo」風波，被男學生指控10年前在表演課上被要求練習「集體做愛」配音，曾上過許傑輝表演課的阿喜（林育品），今（14日）出席三立《全明星辯論會》首映記者會，分享當時上課的感觸。

阿喜表示很喜歡許傑輝的指導，「我那次剛好不是做愛反應，是練習呼吸，我很喜歡。很多時候這種事情，每個人身體反應跟思考都不一樣，我個人蠻舒服的，身上的細胞都打開。」

前啦啦隊成員倪暄（前）也曾在工作場合被騷擾。（三立提供）

前樂天啦啦隊女孩倪暄，坦言過去曾在工作場合遇到讓她感到不舒服的舉動，「有時候尾牙活動，長官們都很熱情，拍照時他們會摟肩然後漸漸手也插到側乳這邊，但因為當下在拍照，不好也不知道怎麼拒絕。」

木星（右）過去也曾被工作前輩騷擾，左起董仔、陶晶瑩。（三立提供）

YouTuber「這群人」的木星，也曾有過被工作前輩騷擾的經驗，「有次我們在黑暗的地方等待工作，我們玩一玩，他就突然含住我的手指，我當下嚇到、腦袋空白的趕快離開現場。」

台灣新型態首檔大型明星辯論綜藝《全明星辯論會》，結合18位藝人、KOL、演員與主持人，以辯論作為表現的方式，分兩隊合作競賽，探討全民有感議題，喚起大家對思考、表達與聆聽的重視，和觀眾一起學習「好好說話」。

節目由陶晶瑩擔任評審長，視網膜擔任司儀，黃豪平與陳芳語分別擔當黑白兩隊的隊長，辯手群包含：陳大天、朱琦郁、阿喜、蘿莉塔、倪暄、楊昇達、莫宰羊、關韶文、凱莉、徐新洋、吳怡霈、董仔、木星、賀瓏等。《全明星辯論會》17日起每周六晚上8點在三立都會台播出。

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