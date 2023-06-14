勞保基金潛藏負債暴增，2028年恐將破產。蔡英文總統今天強調，政府已經連續4年撥補挹注勞保基金，勞保是政府辦的保險，希望勞保能穩健運作下去，並能找到更多的財源，讓大家沒有後顧之憂。政府一方面創造好的環境，讓企業願意也有能力給勞工加薪，另一方面，也用政府的財源，降低勞工的負擔。

蔡英文今天出席「全國產業總工會第七屆會員代表大會第四次會議」，表揚52位優秀工會幹部以及會務人員。（總統府提供）

蔡英文今天下午由勞動部長許銘春、總統府副祕書長張惇涵等人陪同，出席「全國產業總工會第七屆會員代表大會第四次會議」，表揚52位優秀工會幹部以及會務人員。

她致詞時表示，今天的得獎人來自許多不同領域，包括交通、石油、金融、水電等產業。她感謝大家不論身處在哪個行業，都在第一線捍衛勞工朋友的權益，積極為勞工朋友服務，也成為勞資之間非常重要的橋梁。

蔡英文指出，這幾年來，政府對於提升勞工權益所做的努力。從今年元旦開始，基本工資再次調升，月薪調整到2萬6400元，時薪也調整到176元。這是她上任以來，連續7年調漲基本工資。基本工資調漲，也有助於帶動整體薪資的成長。

同時，她說，政府也幫大家減稅。5月報稅季剛過，大家應該有注意到，今年綜所稅四大標準扣除額都有提升。參加勞退新制的勞工朋友，可以在每月工資6％範圍內，自願提繳退休金，提繳的金額也免計入薪資所得課稅。這是希望幫助勞工朋友既能減稅，又可以累積儲蓄，讓退休生活更有保障。

蔡英文提到，為了照顧職災勞工朋友，「職業傷病診治專責醫院」及「職災職能復健專責醫院」在今年正式上路，提供職災勞工朋友更全面的醫療及重建服務。

大家都很關心的勞保議題，她也跟大家報告，政府已經連續4年撥補挹注勞保基金。從2020年開始，共撥補1470億元，行政院也已經承諾明年會繼續撥補1000億元。過去的政府，沒有撥補。勞保是政府辦的保險，我們做出這些努力，就是希望勞保能穩健運作下去，希望能夠找到更多的財源，讓勞保基金可以更穩固，讓大家沒有後顧之憂。

蔡英文表示，現在，我們進入疫後經濟的復甦階段。政府也透過疫後特別預算，協助中小企業升級轉型，給企業和勞工更多的支持。除此之外，為了因應升息，政府全額吸收學貸、青創及紓困貸款增加的利息，降低升息的影響。我們也擴大租金補貼以及推動公共通勤月票，減輕勞工朋友的生活負擔。就在下個月1日，北中南三大生活圈月票就要上路。

她強調，總而言之，我們一方面，希望能夠創造一個好的環境，讓企業願意、也有能力給勞工加薪，另一方面，也用政府的財源，從稅、生活津貼及交通補助等各方面，降低勞工朋友的負擔。未來，政府會繼續推動各項政策，提升勞工朋友的權益。