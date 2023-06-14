2023年不知不覺已快過完一半，《科技紫微網》運勢專欄指出，牡羊座、雙子座、處女座、水瓶座在2023下半年結婚運超旺，其中牡羊座感情生活發生重要轉變，能在社交場合中遇到正緣並且有閃婚衝動，有伴侶者則是能與對方產生情感共鳴，而隨著感情穩定後步入婚姻。

▍牡羊座

進入下半年，受到金星逆行的影響，牡羊座的感情生活將發生重要的轉變或決定，並且能獲得不錯的社交機會，在社交活動中結識更多人，包括未來的交往對象。在接下來這段關係裡，能得到對方很深的認可，讓他們感受到戀愛的氛圍，更有閃婚的衝動。

戀愛中的人能夠與情人產生情感共鳴，比以前更加理解對方需求和感受，而感情穩定後正是結婚好時機。對不少牡羊來說，下半年有許多與舊愛復合的機會，不過如果已有伴侶者，需避開三角戀關係，否則感情將會出現裂痕。

▍雙子座

進入下半年，周圍發生的一些事將對他們有所啟發，能更清楚地瞭解對愛情的需求和渴望。尤其8月過後，一系列行星將陸續進入雙子座的兩性關係宮位，帶來許多愛情的契機。即使他們仍嚮往自由和獨立，卻也渴望有一段穩固而深刻的感情。

戀愛中的人可能會發生感情危機，但也正是在這段時間裡，彼此能更加坦誠地與對方分享內心的想法和感受，建立深層的情感聯繫，甚至建立更穩定持久的關係，成為彼此最完美的結婚契機。

▍處女座

土星下半年都蟄伏在處女座的婚姻宮，將會帶來結婚方面的壓力。單身者會受到更多人幫他們安排相親，而有伴侶者則會感受到催婚的壓迫感。總之，近期將會迎來各式各樣的原因，讓他們下定決心把尋找穩定伴侶視為人生中的重要任務。

建議適時的放鬆，不需給自己太大壓力，把相親當成挑戰，把結婚當成不一樣的戀愛體驗，並且轉換自己心態，或許在10到12月間就會有驚喜降臨。

▍水瓶座

金星在水瓶座的第七宮，下半年的感情之路將會非常順暢，能感受到更多浪漫和感性，並迎接戀愛機會，特別是在職場上容易遇到志同道合的對象，隨著對彼此瞭解的加深，產生步入婚姻的念頭。

至於戀愛中的水瓶座，在水星和金星聯合領銜的天宮三合運的推動下，與伴侶之間的默契增強了，並催生出結婚的念頭，試著以實際行動去解決彼此之間的溝通問題，或許只要來一場旅行，就能更加確定自己的愛情選擇。