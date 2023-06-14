大會中，有3個歐洲資產管理公司要求披露，更多有關於氣候方面的遊說事宜，但基於股東對管理階層強力支持，這項決議案應該不會過關。1位持有豐田汽車股票的散戶不諱言，日本民眾喜歡豐田汽車，都會支持豐田章男（Akio Toyoda）。

另外，與會的美國主要退休金法人代表，也質疑轉任會長的豐田章男若參加連任的話，會影響董事會的獨立性。不過，豐田汽車卻表示，一切都符合東京證交所的公司治理規範。豐田汽車也說，投票結果預定在15日公布。

豐田13日宣布，最晚在2027年之前將推出固態電池，股價大漲5%。緊接著在14日，豐田股價繼續飆漲又大漲6.3%至2,310日圓。同時，也創下3年多以來，連續兩日日線最大漲幅。

豐田汽車已被環保人士與綠色投資人（green investor）給盯上，因為豐田被質疑推出電動車的進程過慢。不過，路透社指出，電動車只是豐田實現碳中和多種方法中的一項要素，包括油電混合動力車以及氫燃料電池都符合碳中和標準。

這家日本車商表示，目的要讓減少碳排放更有效能，也更加實用，消費者需求、電動車相關的基礎建設以及清潔能源供應等方面，都是會因不同國家或地區而有所不同。

豐田汽車表示，為了降低成本正在研發一個電動車製造平台，其中包括一條有別於汽車問世100多年以來，傳統定義汽車生產線的輸送帶系統。豐田將使用特斯拉首創的Giga鑄造手法，大型鋁造機具不用焊接方式，便於降低車輛複雜性以及減少成本。

豐田汽車的目標是，最晚在2030年以前，每年賣出350萬輛電動車。4月時，豐田共售出8,584輛電動車，其中也包括豪車品牌Lexus。同時，電動車單月銷售量，也是首次超過自己全球銷售量的1%。