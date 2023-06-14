2023全國商管與創新研討會暨競賽，龍華科大企管系師生獲最佳論文及10佳作。（校方提供）

2023年全國商業管理與創新研討會暨競賽日前落幕，龍華科技大學企業管理系師生表現優異，老師李維鈞指導越籍生阮金智，以《臺籍與越籍學生學習動機、學習態度與學習成效之研究- 以桃園某私立科技大學為例》榮獲最佳論文；企業管理系師生團隊另獲得10篇佳作論文，展現優異的學術研究能力。

龍華科大企管系主辦的全國商業管理與創新研討會暨競賽，從2001年起透過每年論文研討，促使商業及管理相關領域之學者專家能齊聚一堂，互相交流研究成果與心得，期能從學術交流進一步促進產學合作，在臺灣產業轉型升級之際，以智慧營運管理思維，打造產業新風貌，擴大商管學界的社會影響力。

今年度研討會投稿踴躍，報名參與學者來自國內各大專校院超過6所學校系所的百餘位教授與學生，共評選出三篇最佳論文、十二篇佳作論文。為迎接後疫情時代之加速發展趨勢，研討會採現場實體發表方式，並發行論文摘要集，同時將摘要置於網路上供社會各界閱覽。

李維鈞指導阮金智，以《臺籍與越籍學生學習動機、學習態度與學習成效之研究－以桃園某私立科技大學為例》榮獲最佳論文；李維鈞另指導越生阮蘭英論文《臺灣與越南消費者之服務品質、顧客滿意度及顧客忠誠度關係探討－以中華電信公司為例》、武氏小幸論文《臺灣與越南外送平台服務品質屬性探討》及高氏翠論文《影響外籍學生留台工作意願之因素探討》，亦獲得佳作論文。

企管系老師朱志忠指導學生楊先國、方以晨、甘彥君、林宜慶、劉育成及鄭智遠論文《迷因圖廣告訴求、網路廣告效果與從眾行為對觀看動機之影響－以韓劇為例》；學生廖頂志、詹惠軒論文《消防人員申請回鄉服務影響因素之探討》；學生黃瓊瑤、陳守慧論文《從消費者使用塑膠貨幣與行動支付之態度探討我國無現金社會發展》；學生吳有世、陳珮婷、張子芸、陳宣亭、巫昀倢、方志忠及廖偉君論文《遠距教學與學習成效之探討》；學生阮氏碧恒、柳名育、游皓宇、賴映慈、唐育誠及廖智翔論文《迷因圖對時事關注程度的影響效果—以大學生為例》，均獲得佳作論文。

企管系老師卓建道指導學生馮慧金、江淑鷹、鍾名芸、廖婉伶、賴承佑及阮氏霜論文《消費者情緒購買行為之影響－以音樂為調節變數》，以及老師黃聖茹指導學生陳冠傑、林承硯、李睿哲、陳子豪、蕭皓良及陳柏鈞論文《行動餐車消費意願之研究》，同樣獲得佳作論文肯定。