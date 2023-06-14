國民黨總統參選人侯友宜選情低迷，傳出黨中央將進駐接手侯友宜的競選團隊，由黨主席朱立倫接競選總部主委，對此，國民黨發言人林家興強調，目前沒有討論到接手問題，也沒有聽到朱立倫接主委資訊，國民黨中央與各地方黨部一定會做侯團隊的堅強後盾，持續輔助侯團隊向前。

林家興指出，現在選辦也在跟各方連結，考慮擴大競選團隊編制，黨中央與各地方黨部一定會做最堅強的後盾，持續協助侯友宜競選團隊持續向前，這幾天的溝通與整合都非常順暢，有很多的對接會議，請外界不要擔心。

針對朱立倫是否會擔任侯友宜的競選總部主委？林家興指出，目前沒有聽說這樣的資訊，但朱立倫作為選戰總教練的角色，一定會是侯將選團隊的堅強後盾，而且各地方大老也都會扮演適合的角色，全力支持侯友宜。

至於競選總部主委人選問題，林家興說，目前還沒有這方面的討論，黨中央會持續與侯團隊就相關人選問題進行討論並安排對接，現階段主要聚焦在政策議題與選情議題的鋪排，若競選總部編制有確定，在後續適當時機會向外界報告。

此外，國民黨秘書長黃健庭、組發會主委許宇甄今上午也召開總統大選各行各業後援會籌備會議，林家興強調，在全國性選戰當中，從中央黨部到各地黨部，還有很多社會力與智庫，都會是侯友宜競選團隊最大後盾，早上全國後援會籌備會就是明顯的象徵，持續協助侯整合各地、各行各業、百工百業的力量，為侯輔選。