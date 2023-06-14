東陽表示，隨客戶庫存改善、北美市場需求回穩，公司積極推動高品質產品組合，同時整理整頓、優化產線，提升市場競爭力，看好今年AM市場將可穩定成長。
至於OEM市場，雖上半年受到大陸車市不佳影響，但東陽搶進新能源車市場，專供新能源車需求設立三新廠於下半年陸續投產，下半年業績將較上半年有明顯好轉。
隨北美AM市場需求續回溫，東陽（1319）自結5月稅前淨利2.79億元，累計前五月稅前淨利12.05億元，較去年同期成長19％，創近七年同期新高，每股稅前盈餘2.01元。
東陽表示，隨客戶庫存改善、北美市場需求回穩，公司積極推動高品質產品組合，同時整理整頓、優化產線，提升市場競爭力，看好今年AM市場將可穩定成長。
至於OEM市場，雖上半年受到大陸車市不佳影響，但東陽搶進新能源車市場，專供新能源車需求設立三新廠於下半年陸續投產，下半年業績將較上半年有明顯好轉。
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