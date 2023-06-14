東陽表示，隨客戶庫存改善、北美市場需求回穩，公司積極推動高品質產品組合，同時整理整頓、優化產線，提升市場競爭力，看好今年AM市場將可穩定成長。

至於OEM市場，雖上半年受到大陸車市不佳影響，但東陽搶進新能源車市場，專供新能源車需求設立三新廠於下半年陸續投產，下半年業績將較上半年有明顯好轉。