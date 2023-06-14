今年入榜的前十名企業中，沃爾瑪（Walmart）依舊位居全球最大零售業者的寶座；值得關注的是，京東商城（JD.com）以總營收達1,264億美元，排名上升二名至第七名。

台灣唯二進入Top 250排名為統一超商與全聯福利中心，統一超總營收85.85億美元、排行全球136名，締造連續九年進榜佳績；全聯則以總營收達56.9億美元，排名上升7名至214名。

勤業眾信聯合會計師事務所風險諮詢服務資深執行副總經理張益紳指出，疫情緩和消費力道回溫，民眾已習慣因疫情所帶動的線上與線下消費型式，使得零售業者更需擁抱數位科技進行全通路整合銷售。

其中「未來商店」（ Future of Store）便是首要關注議題，例如：跨通路將金流、資訊流進行整合分析消費者輪廓，或透過IoT、電子標籤、影像辨識、AI等技術來優化購物體驗，而VR與AR也成為零售商推動數位轉型的利器。

新零售競爭的態勢下，善用智能化數據精準分析掌握客戶需求，讓客戶在任何觸點與品牌互動時都能得到良好的購物體驗，以利業者在充滿變動的市場中脫穎而出。

台灣零售業者近年積極拓展國際市場，順應永續潮流關注供應鏈的永續採購與物流的碳管理等。目前許多企業在實務上面臨的痛點在於成本花費高卻品質效率不佳、內容繁瑣且耗時。

勤業眾信報告指出，2021會計年度全球Top 250零售業銷售總營收5.6兆美元、零售淨利率4.3％，整體表現略高於2020會計年度銷售總營收5.1兆美元、零售淨利率3.3％；在成長率方面，2021會計年度成長率8.5％，相較2020會計年度上升3.3％。