陳竹昇入圍本屆金曲獎台語歌王，今（14日）接受媒體聯訪，（三川娛樂提供）

陳竹昇入圍本屆金曲獎台語歌王，今（14日）接受媒體聯訪，（三川娛樂提供）

陳竹昇以首張專輯《換場》入圍本屆金曲獎台語歌王，今接受媒體聯訪，曾獲金馬獎、金鐘獎的他，有望把「第3金帶回家」，他開心說，覺得很幸運，有信心沒把握，「人家讓你入圍，已經被發『歌手許可證』了」。被問對手阿吉仔、邵大倫、廖士賢、周自從誰是最大勁敵？他說：「都是吧，我最菜！」

47歲的陳竹昇，15歲開始從事戲劇工作，曾獲金馬獎男配角、金鐘獎迷你劇男主角肯定，他在「台語歌王」謝銘祐的鼓勵下成為創作歌手，他起初擔心「七老八十了怎麼學」，覺得隔行如隔山，後來一步一步嘗試，笑說「創作就是痛並快樂著，寫ok了會有一個成就感，寫不出來滿煎熬的就感覺快秃頭了」，其中〈彼幅Formosa〉寫了半年多，」跟寫論文一樣」。沒想到他進錄音室後仍不順利，「我跟麥克風培養了快1個月感情，還重錄了兩首」。

陳竹昇說，入圍後謝銘祐比他更開心，「我看他那麼開心，我更開心，滿感動的。」反而老婆小孩很淡定，僅說「恭喜爸爸」。會帶他們去金曲典禮嗎？他直言：「他們不會想去的！」表示自己第一次入圍金鐘獎就問太太想去典禮嗎，她回「你去你去」。有趣的是，他的小女兒國小剛畢業，最近喜歡聽虛擬偶像的歌，他還說：「這樣你爸爸以後會失業」

他曾當過金馬評審，深刻體會「入圍就是肯定」不是場面話，如果得獎會找「三川」伙伴一起慶祝，他說，如果真的有機會上台，會謝謝一路上很多人幫他這個老屁股。而他去年為了出唱片推掉戲約，現在正在還債，目前有兩部在拍，還有2-3部還沒拍，他說，這年頭有工作做是好事，可以忙自己喜歡的事很幸福。