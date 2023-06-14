民進黨今中執會決議通過台北市第三選區立委提名候選人林飛帆退選；並通過徵召林志潔參選新竹市立委、吳音寧參選彰化縣第三選區；台北市第六選區同意支持社民黨人選苗博雅；黨主席賴清德表示，民進黨持續推動民主大聯盟第三次的徵召作業，也是第二次循跨黨派、跨世代、跨領域的原則，與社會更廣更多的連結，衷心祝福三位都能夠旗開得勝。

賴清德中執會後，與黨祕書長許立明、競選總幹事潘孟安及三位提名人，出席「民主大聯盟」記者會，賴清德表示，台北市第五選區與台北市議員苗博雅合作，「社會上對他並不陌生，其實是有更多的肯定」，不管是從高中、大學，他積極投入社會運動以外，在議會的表現可以說有目共睹，問政專業而且深耕基層，對理念價值的堅持令人欽佩。

他說，今天民進黨很高興能夠透過跟苗博雅所代表的社民黨合作，未來民進黨也會就社民黨所關注的，也是長期追求的，包括居住正義等等的社會議題來共同努力。

至於新竹市選區，賴清德說，林志潔學經歷豐富，而且著作本身成就斐然，同時是一個財經法律的專家，也協助政府通過包括洗錢防治法等諸多法案。今天很高興，能夠透過徵召的方式請林志潔代表民進黨，在新竹市選區參與立委的選舉，期待重新收回失土，贏回這一個非常具備價值的新竹市立法委員席次。

民進黨中執會14日通過3個立委艱困選區布局，彰化第3選區立委參選提名人、前北農總經理吳音寧（見圖）在會後記者會致詞時表示，我回來了。（杜宜諳攝）

至於彰化縣第三選區，賴清德說，民進黨徵召好久不見的作家吳音寧參選，吳過去在台北農產運銷公司的時候，大家都看到吳音寧的努力，長期關注農民跟農業，還有農村的發展。

他說，吳音寧本身是台灣農村陣線的會員，長期以來關心農村的發展，也重視農民的權益，當然更關心後續農業的永續經營，今天很高興能夠徵召吳音寧參與彰化縣第三選區立法委員選舉。