大學個人申請放榜，桃園啟英、治平高中刷新紀錄，2校合計錄取醫學系17人、台大7人。其中治平學生金姜宇，錄取北京大學臨床醫學系，他國中畢業前都在大陸生活，克服兩岸課程差異，以化繁為簡觀念拿下好成績。另外，復旦高中學生劉承豐，則是成功大學醫學系榜首。

金姜宇說，媽媽是大陸人，在國中畢業以前都在大陸生活，決定要到台灣念高中，卻又碰上新冠疫情而有所耽誤，而到了台灣以後覺得自己很適應校園生活，座右銘是「開心，學就對了」，但他不因這次成績而自傲，決定再拚指考挑戰自己。另外陳奕霖則錄取國立陽明交大醫學系，當初國中會考成績放棄武陵高中選念治平，積極參加各項活動挑戰自己，曾在國際英語口語大賽中和外籍生一較高下，用「剩食」當主題創造經濟新價值，出色的自主學習內容讓他從眾多考生中脫穎而出錄取心目中學校。

大學個人申請放榜 桃園啟英、治平高中成績亮眼。（校方提供／呂筱蟬桃園傳真）

啟英高中鄒定均當年成績也可上武陵高中，他考量家庭經濟選讀啟英，3年住校省下通勤時間都用來寫作業，他將大部分時間都花在學業上，也參加學校辦的模擬面試和醫學相關知識研討課，最終順利考取馬偕醫學院醫學系。

治平高中董事長吳慶堂、啟英高中董事長王美只無懼少子化衝擊，挹注千萬資源，啟動精緻教育轉型發展，提升教學品質，今年升學成績大放異彩。治平高中醫學系11人，台大4人，清交成政等12大名校55人；啟英高中普通科畢業生僅104人創造升學最大量能，醫學系6人，台大3人，清交成政等12大名校28人。2校國立大學截至目前共234人，加上分科測驗可望突破300人，刷新創校歷史記錄，成為桃園區醫學系、頂尖大學人才培育重點學校。