樹齡300歲的樟樹神木是南投縣珍貴老樹，慘遭施工不慎工人斷根，縣府已要求發包的水里鄉公所即刻停工。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

樟樹神木遭斷根的根系有的很粗壯，令曾經搶救神木的居民相當不捨。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

縣府到場會勘後，邀老樹專家先在遭挖斷神木樹根患部塗抹黑色防菌藥劑，避免樟樹神木染菌生病。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

水里鄉公所在永興社區樟樹神木旁的公園工程遭縣府勒令停工，提出老樹保護計畫並通過審查才可復工。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣水里鄉永興社區活動中心高齡逾300年樟樹神木，被縣府列為南投縣珍貴老樹，近期水里鄉公所在神木旁興建遊憩公園，疑承包商施工不慎，造成神木部分樹根慘遭斷根，讓當地居民震驚、不捨，南投縣府農業處獲報已要求業者即刻停工，並提出老樹保護計畫，通過審查才可復工。

永興社區活動中心附近有俗稱「三代同堂」的3棵樟樹神木，其中最大的1棵胸圍約1.2公尺、高26公尺，初估樹齡超過300歲，被列為南投縣珍貴老樹；2012年樟樹神木一度生病，經中興大學園藝系教授劉東啟搶救及村民細心呵護，樟樹神木恢復元氣，未料水里鄉公所進行整體環境改善興建「農村遊憩式公園」，疑施工不慎樟樹神木慘遭斷根，縣府農業處已勒令業者暫時停工。

當地民眾不捨說，台灣農村聚落高齡百年、千年的老樹已經不多，若不好好呵護，甚至因為人為不當對待枯死，死1棵就少1棵，萬一神木因為施工死了，相當可惜；另也有人說，樟樹神木是聚落共同的回憶，近年經常舉辦社區活動，他們對老樹有深厚情感，希望施工單位能從長計議，不要因為工程而害死神木。

縣府農業處指出，初步推估應該是承包工人錯估樟樹神木樹根的分佈範圍，進行樟樹神木周邊排水改善工程時，不慎挖斷部分樹根，並非惡意為之，已先在遭挖斷樹根患部塗抹防菌藥劑，避免樟樹神木染菌生病，初步評估樟樹神木應該不至於因此枯死，不過已請施工業者暫時停工，並要業者提出老樹保護計畫，通過縣府審查才能復工。