由民間發起「太平洋抹香鯨計畫」，觀察抹香鯨在東部太平洋海域現蹤的機率，今天在花蓮外海遇上超過10頭抹香鯨群聚，觀察到還有母子隊，這對研究人員是一項振奮的消息，抹香鯨在花蓮的發現率已經超過6％，這數字反映了花蓮海域成為抹香鯨活動重要區域範圍！。

花蓮外海出現了一群抹香鯨，超過10多頭，讓研究人員振奮。（多羅滿賞鯨提供／王志偉花蓮傳真）

習於沉潛於海的抹香鯨，近年在東部太平洋海域現蹤機率增加，令人好奇原因，在民間團體勇源教育發展基金會、財團法人宏碁基金會等支持下，推動「太平洋抹香鯨計畫」，透過3年的計畫，紀錄鯨豚行蹤軌跡圖，抹香鯨的聲音收錄，並進行分析，深入地瞭解這群大型鯨種的行為和習性，從而促進保育工作的進展。

今天發現的抹香鯨中還有母子對，離岸也越來越近。（多羅滿賞鯨提供／王志偉花蓮傳真）

據多羅滿賞鯨業者呂世明轉述，今天上午8時30分許賞鯨從花蓮港出發，朝南方航行了半小時，便遇上了這群悠遊於太平洋中的抹香鯨，10頭抹香鯨靠著賞鯨船，不陌生，船長表示，花蓮外海這幾年的熱鬧景象讓人驚喜，當中還發現的抹香鯨中有母子對，離岸也越來越近，使得這次觀測更加特別與難得。

呂世明，抹香鯨是齒鯨類體型最巨大的的生物，其體型龐大、但體態優美，常被譽為大海的使者，然而曾因為環境和人類的干擾，抹香鯨的數量逐漸減少。這次在花蓮外海的抹香鯨觀測，不僅讓人感到興奮，也提醒著我們保護海洋生物多樣性的重要性。

根據去年的統計數據顯示，抹香鯨在花蓮的發現率已經超過了6％，這一數字反映了花蓮地區成為抹香鯨活動的重要區域。

呂世明說，太平洋抹香鯨計畫是一項重要的研究工作，由廖鴻基老師領航的調查船，帶著海幫手調查船班也專程出海研究，在這次花蓮外海的抹香鯨觀測中，研究人員也參與其中，他們利用船上的設備收集了大量有價值的數據，這些數據將有助於瞭解抹香鯨在該地區的活動模式、遷徙路線和社群結構，進而為保育措施的制定提供科學依據。

他說，未來也與其他國家的抹香鯨保育計畫進行交流和合作，分享經驗和最佳實踐，共同努力保護這一罕見物種。