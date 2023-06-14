日籍女星廣末涼子有著「20世紀最末美少女」的別稱，近日傳出與一位已婚米其林一星名廚鳥羽周作互動曖昧的傳聞後，她於今(14日)在社群上道歉，誰料風波卻未就此平息，依然有日媒曝光她的「偷情日記」。此外，喊著要「引退」的廣末涼子，近期的工作也是一片愁雲慘霧，不僅失去了4個廣告代言，也連帶影響鳥羽周作的工作。

廣末涼傳出與鳥羽周作互動曖昧的傳聞後，雖然第一時間發聲否認，但與經紀公司不同調的回覆，以及其藝術家老公井筒順（CANDLE JUN）稱：「家庭陷入困境」的說法，使得相關討論聲浪持續延燒，而今她認了不倫戀後，除了讓粉絲感到震驚外，也連帶影響她的事業。

綜合日媒報導，除了8日以「無法傳達商品價值」為由，率先下架廣末涼子的麒麟啤酒外，截至目前，包括大人和服教室、牛仔褲、AI契約審查平台「LegalForce」等4則廣告皆已被下架處理，且先前接下的諸多廣告或將全面告吹，粗估損失逾千萬台幣。據了解，廣末涼子先前接下主演，預計明年上映的電影也可能會遭到換角，事業大受影響。

而鳥羽周作在廣末涼子道歉後，也在推特上曬出一篇謝罪長文，文中承認了他和廣末涼子「2人關係確實如同週刊報導的內容」，並引發網友討論。另外，由於他爆出不倫戀的消息，日前擔任埼玉縣戶田市的地方宣傳大使工作恐也會連帶受到影響，雖然市政府發言人指出目前還在跟鳥羽周作方面協調之後的活動，不過鳥羽周作原本在地方雜誌上的連載單元已經先暫停。