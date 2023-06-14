根據CMoney資料顯示，電子5哥今年每股配發現金股利為1.2元至6元，今年來漲幅分別達22%至144%，其中廣達、緯創、和碩及仁寶4檔，更被嚴格選股的00929挑作成分股，可見其配息及獲利穩定性均有相對傲人的表現。(個股與相關數據資料僅供說明之用，不代表投資決策之建議。)

電子五哥今年來漲幅及現金股利

資料來源：CMoney，2023/6/13 ; 以上報酬均為還原息報酬。

6月初甫掛牌的復華台灣科技優息(00929)，其經理人許忠成表示，台灣電子5哥分別是廣達、緯創、和碩、英業達、仁寶，其最大專長就是代工，而且是世界聞名，從筆記型電腦、桌上型電腦、智慧型裝置、顯示器到近期最熱門的AI伺服器，都有這些公司的身影。(個股與相關數據資料僅供說明之用，不代表投資決策之建議。)

許忠成分析，AI伺服器的長期趨勢確立，該商機甚至有機會複製20年前台灣個人電腦發展的榮景，差別是未來電子5哥的獲利動能，將逐漸由傳統的筆電轉向AI周邊相關。

值得留意的是，電子5哥在AI趨勢確立的情況下，已成為市場兵家必爭之地。例如廣達的前十大股東，前兩名為公司派內部人持股，第三大為新加坡政府，第四及第五分別是廣達總經理及其關係人，顯示內部人對公司股票有一定的信心。

此外，電子5哥中的主要股東，也都有高股息ETF的身影，顯示高股息ETF已成為台灣全民運動，ETF拿到投資人申購的資金後有機會再買進電子5哥，無形中也會變成支撐股價的力量。

對於存股族而言，投資00929復華台灣科技優息ETF，除了布局電子5哥達到分散風險效果外，還能搭上AI概念股熱潮，享受電腦及周邊設備業未來5至10年的榮景。尤其，存股族更可藉由00929的月配息政策，來獲取台灣電子科技業成長的果實，達成收取股息及資本增值的潛力。

復華台灣科技優息ETF（00929），為國內首檔月配型股票型ETF，成分股鎖定中大型電子股，並以5大基本面指標挑出能配息又能填息的好股，包括主機板製造商、筆電金屬機殼廠、筆電代工廠、晶圓代工廠、IC封測廠，可以說已經結合台灣所有AI強力軍。00929第一次月配息從今年7月就開始，只要7/18（含）買進，就可以參加首次配息，於8/14領息。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。