民進黨今( 14 )日正式宣布台北市第六選區(大安區)立委選舉，禮讓社民黨台北市議員苗博雅參選，但立刻引發黨籍在地議員簡舒培抗議。前立委郭正亮表示，「沒有人覺得苗博雅比簡舒培強啊」，這區國民黨90%以上當選了。

郭正亮今在政論節目《大新聞大爆卦》表示，他自己也曾選過大安區，現在就只能恭喜國民黨立委參選人羅智強了。他指出，另名有意參選的民進黨國際部主任謝佩芬已經參選過2次，簡舒培也是長期經營大安、文山，簡也是僑委會委員長徐佳青的嫡系子弟，長期都在這個區，「賴清德一定是偏聽，不知道是誰建議給他的」。

郭正亮也提到，先前就傳出賴清德一定要苗博雅，所以簡舒培這股力量有跑去找總統蔡英文，「事後證明簡舒培還是不認，她一點都不認為苗博雅比她強」。郭正亮也不認為苗博雅很強，認為苗問政能力不錯，但社民黨沒有黨的基層，社民黨前召集人范雲就在民進黨裡，就算苗有網路聲量，對選票的影響也不大。他也質疑，苗博雅到底能帶給賴清德甚麼票？為甚麼賴會覺得苗可以拿到額外的票？

郭正亮也說，賴清德的民主大聯盟沒有明顯可以當選的人，還有很多區大概都知道哪些人會參選，但卻突然跑出苗博雅這種情況，「這真的蠻奇怪的」，就算是因為派系因素，那排除「小英女孩」謝佩芬，但簡舒培是新潮流，「苗博雅的票會開不出來，一定會比之前民進黨的人選問題更大一點」。

郭正亮也直言，「他(賴清德)對台北市不熟就不要硬搞，他對雙北都不熟，還硬搞台北市，他推的人選在台北市並不服眾」；郭正亮預言，北三選區(中山、北松山)及北六選區(大安)，國民黨已經90%以上會當選了。