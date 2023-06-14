美國晶片大廠超微（AMD）推出重磅新品GPU MI300X，可用於訓練大型語言模型，將挑戰輝達在AI晶片市場的龍頭地位。但外媒指出，超微卻未透露有哪些客戶計畫買進，這讓華爾街感到不安，進而拖累股價下跌。

根據路透社報導，超微過去發表新款晶片，經常會提到重要的客戶有哪些，但這次推出MI300X或較小版本MI300A，除了未說明哪家客戶會採用，也沒有揭露該款晶片的價格以及對營收的貢獻度。

TIRIAS Research首席分析師Kevin Krewell說，投資人原期待超微能在某些設計取代輝達，如今卻因為新晶片未揭露哪些客戶計畫採購而感到失望。

超微年初迄今股價大漲超過92%，但在發表新晶片後，股價反下跌3.61%、收124.53美元，跌幅居費半30支成分股之冠。輝達則上漲3.9%至410.22美元，是第一家市值超過1兆美元的晶片製造商。

另根據《商業內幕》（Business Insider）報導，Baird科技分析師Ted Mortonson表示，輝達已掌握軟、硬體完整生態系統，有如「AI界的蘋果」，這樣的優勢讓輝達完美宰制AI競賽，並遙遙領先對手包括超微等公司好幾年。

輝達創辦人黃仁勳跟超微執行長蘇姿丰同是台南囝仔，而且兩人是遠房親戚的關係，蘇姿丰是黃仁勳的表外甥女，在商場上兩人則是競爭對手。