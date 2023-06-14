四年一度、全球最大型劇場展會「布拉格劇場設計展」（Prague Quadrennial of Performance Design and Space，簡稱PQ23）開跑，本屆台灣館以「稀有之船－台灣」為主題，以展演跟科技結合為核心，結合聲紋辨識科技體驗與現場展演，傳達台灣的自由民主與多元文化，展現豐沛的表演藝術能量。（台灣技術劇場協會提供）

布拉格劇場設計展台灣館，策展呼應展會的「RARE」命題，以「稀有之船—台灣」為題，展場視覺以台灣、科技、潮水與山林為意象，搭配LED螢幕與燈光展現「稀缺之島」的意象。（台灣技術劇場協會提供）

4年一度、全球最大型劇場展會「布拉格劇場設計展」（Prague Quadrennial of Performance Design and Space，簡稱PQ23）開跑，本屆台灣館以「稀有之船－台灣」為主題，以展演跟科技結合為核心，結合聲紋辨識科技體驗與現場展演，傳達台灣的自由民主與多元文化，展現豐沛的表演藝術能量。

布拉格劇場設計四年展始於1967年，由捷克文化部發起並與捷克藝術與劇場協會共同主辦，擁有57年歷史。是當今全球最資深，以劇場設計、表演設計及表演建築為主的國際展覽與藝術節，廣受世界各國的矚目，更是劇場人四年一度的奧林匹克盛會。

本屆布拉格劇場設計四年展主題為「RARE」，希望設計著重於藝術家創造的獨特和原始意義上的呈現，並讓創作材料、藝術方法和設計實踐都關乎現今的生存環境，在當前不穩定、不確定和劃時代變化的狀態下，邀請表演設計師、舞台設計師和表演從業者發揮稀有的想像力和創造力，幫助梳理疫情過後的未來世界和劇院會是什麼樣子。

台灣館主辦單位台灣技術劇場協會由林璞理事長領軍，以文化永續及節能減碳為出發，邀請曉劇場藝術總監鍾伯淵擔任策展人。策展呼應「RARE」命題，「稀有之船—台灣」的展場視覺以台灣、科技、潮水與山林為意象，搭配LED螢幕與燈光展現「稀缺之島」的意象，並納入將赴歐巡演的曉劇場《潮來之音》作品談論環境變遷、同婚代孕、疫情後的情感與孤獨；及作家黃春明對於台灣原住民魯凱族觀察的作品《戰士乾杯》。

此外，也與資策會合作AI語音聲紋辨識系統，藉由演員的聲音驅動展演的背景與燈光，於台灣館演出12場次，邀請參展觀眾體驗。展期至6月18日。