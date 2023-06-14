土星逆行即將在6月18日開始，目前也已經進入陰影期，命理專家艾菲爾老師在微博分享，處女座、雙子座、射手座、水瓶座和雙魚座將會是本次土逆的重災星座，其中雙子座將面臨事業上的挑戰，水瓶座面臨經濟上的壓力，而雙魚座則可能對自己的身分產生懷疑。

▎處女座

土星逆行在處女座的合作伙伴宮，可能會對合作關係或合約產生影響，面臨與他人合作的困難或關係上的壓力，土逆期間要更注重溝通和解決問題的能力；不過這也是一段重新審視評估合作關係、改善溝通方式的機會，只要建立良好的合作基礎，就能讓合作關係更加穩定、有益。

▎雙子座

土星逆行在雙子座的事業宮，可能對事業發展、名聲和形象有影響，面臨事業上的挑戰或責任加重的情況，土逆期間需要更多耐心和努力來應對這些事情；不過這也是一段重新思考職業目標、規劃職業道路的機會，只要保持專注和努力，就可以邁向更穩固、有意義的職業發展。

▎射手座

土星逆行在射手座的家庭宮，可能對家庭和安全感產生影響，面臨家庭方面的挑戰或安全感不穩定的問題，土逆期間要注重家庭成員間的溝通與關係維護；不過這也是重新審視家庭價值與建立安全感的機會，在穩定且備受家人支持的環境下，就能增加心中的安全感和幸福感。

▎水瓶座

土星逆行在水瓶座的財帛宮，可能對金錢、價值觀和個人價值觀產生影響，面臨經濟上的壓力，或對自己的價值產生質疑，土逆期間要更謹慎管理財務，併重新審視自己的價值觀念，只要適當調整與改變，就能建立更穩固的財務基礎，重新塑造新的自我價值觀。

▎雙魚座

土星逆行在雙魚座的命宮，會對自我認知、身分和外表產生影響，這段期間你可能對自己的身分感到困惑或不滿，外在形象也受到限制；不過換個角度想，這也是你重新審視自我、發展內在平衡的大好時機，透過自我反省和接納自己的真實樣貌，就能重新建立自我認同，迎接更充實的發展。