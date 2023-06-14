徐若瑄響應現代婦女基金會發起的「手拉手用愛守護行動」，今（14日）以公益大使身份出席記者會，為所有受暴婦幼發聲，她難過地分享身邊朋友的悲慘遭遇，「已經青少年的男孩，還是被爸爸像野狗般地踹打，媽媽去阻止後，也被飛踢到牆壁又彈回來，真的不敢相信，我當時有勸離，幸好幾年後離婚了」，人美心更美的她也不忘拋磚引玉，已設定好每月定期捐款給現代婦女基金會「受暴家庭扶助計畫」。

徐若瑄提到自己是暴力零容忍，「言語暴力也不行，會帶來一輩子的創傷」，她說自己很幸運出道後就備受呵護，所以不曾有這樣的經驗，若是網路霸凌，她的做法也是直接封鎖，「我很認真經營自己的平台，每條留言我都會看，但一定會有人不喜歡你，就要去調適、接受跟轉念，慢慢找到平衡，我從一笑置之、面無表情，現在看到攻擊就直接封鎖」，她認為「人生應該花在你愛的事情跟人身上，不喜歡這個人幹嘛還要特別去罵，所以我幫你做決定，封鎖讓你進不來就看不到了」。

徐若瑄面對網路霸凌，會選擇直接封鎖酸民。（陳俊吉攝）

徐若瑄說有些酸民就算她做公益也照罵，覺得藝人做公益很假，「我們是公眾人物，有號召力就要站出來呼籲大家關注，很多事情其實很需要大家捐款幫助需要幫助的人，不過路上扶老人家過馬路這種就可以低調了」自己每個月也會固定會捐款，「我自己做了，也更踏實地希望每個人可以一起付出」，更不斷提醒媒體要大肆報導，「希望明天版面可以大一點」。

徐若瑄近日相當斜槓，以多重身分在演藝圈活動。（陳俊吉攝）

談到近況，徐若瑄表示，自己剛結束與日本美聲組合「Kiroro」主唱玉城千春的演出，「7首日文歌，光背歌詞就很辛苦，壓力大到右邊鼻孔長痘痘」，在籌備年底前要發的EP也擔任選秀節目《未來少女》的「少女製作人」，同時也在籌備年底前要發行的EP，7月也要去日本舉辦粉絲見面會。且新電影即將在7月開拍，會一路拍到9月，「那是一個難度非常高的片，我也需要花時間去學一些技術上東西，還有一些特別的動作戲」。至於會不會唱電影主題曲？徐若瑄笑說：「會要求！導演對主題曲的想像我覺得我可以去詮釋。」