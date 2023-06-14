端午連假將至，桃園市龍潭區因疫情中斷的龍舟比賽今年復辦，將在龍潭大池周邊舉辦「2023龍潭歸鄉文化節」系列活動，預計將吸引眾多民眾前往參與，另加上連假期間轄區石門水庫風景區、六福村及小人國遊樂區大批觀光旅遊人、車，龍潭警分局規劃交通疏導措施，請用路人留意。

龍潭警分局管制措施及路段如下：

2023龍潭歸鄉文化節將登場警方實施交管避塞車。（警方提供／呂筱蟬桃園傳真）

一、 國道高乘載管制措施：管制時間6月22日6時至12時。國道3號龍潭、高原交流道南下匝道，將配合實施高乘載管制工作。

二、 行人徒步區管制時間：6月22日20時至6月25日24時。管制路龍潭區神龍路(自龍元路至南龍路口)；龍元路(自神龍路至中豐路口)禁止車輛通行。

三、 停車建議：除了龍潭區新龍路、中豐路等路邊停車格位，龍華路、公園路公有停車場外，另規劃有龍潭高中、凌雲國中臨時停車場供參觀遊玩民眾使用。

龍潭警分局長張鶴瓊呼籲，民眾勿於各周邊道路任意違規停車，請遵守行車秩序，禮讓行人優先通行，並遵守各路口員警及協勤民力之指揮疏導，以免車流延滯及耽誤行車時間，另請大家注意財務的保管，貴重物品不要遺留在車內，