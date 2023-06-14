台中市清水區兩個月前發生民宅竊案，一名鼻子高挺、戴鴨舌帽的高大男子潛入民宅，偷走價值約3萬元的彌月金飾，被害人質疑事隔2個月遲未破案，14日PO出影像，要民眾小心此竊賊。清水警分局指出，已鎖定男子特徵，該男因案遭通緝，分局正查緝到案中。

民眾今日PO文指出，此案發生在4月間，該名嫌犯鼻子很挺、身高約176公分，作案前有到家門口閒晃確定客廳沒人，接著闖入民宅偷走小孩滿月金飾，由於作案期間1樓有家人在，嫌犯得逞後從2樓窗戶跳逸。

由於事發2個月仍未破案，民眾質疑警方束手無策，她把監視器影像公開，呼籲大家看清楚嫌犯特徵。

清水警分局指出，4月11日11時15分許，1名男子頭戴黑色棒球帽，進入清水區三美路民宅2樓房間，竊取衣櫃內小孩滿月金飾，價值約3萬元，分局獲報後即前往查處，並調閱被害人住家內的監視器畫面，鎖定男子特徵，但該男子因案遭通緝，目前正查緝到案中。