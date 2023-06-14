台北北投區「志明牛肉拉麵」石牌店日前爆發抹布水煮麵事件，引發熱議後總店老闆許志銘也出面道歉。今（14）日有網友發現，石牌分店的營業設備已經清空，業者也坦言已經退租、員工都已離職。

日前一位外送員踢爆牛肉麵店用抹布水煮麵，雖然業者多次喊冤，不過外送員公開完整影片，證實店員在煮麵區擠出抹布水，沒有任何換水動作、繼續煮麵，業者則發出道歉聲明，表示是工讀生個人疏失，石牌分店將暫時歇業，直到內部員工訓練完成後再擇期回歸；衛生局則因分店未投保產品責任險，總店未依規定標示原料原產地資訊等，依法裁罰各新台幣3萬元罰鍰。

牛肉麵店被踢爆在煮麵區加入抹布水，引發爭議。（翻攝自爆怨公社臉書）

今日有網友發現業者派人清空石牌分店的營業設備，在臉書社團「靠北天母幫」發文表示，「志明清空了耶…拜拜嘍」，許多人則紛紛回應，「危機處理很差，可憐」、「也開不下去了吧」、「準備另闢戰場」、「88不送」、「他們的麵很好吃，可惜衛生不好」。

業者證實石牌分店已經退租，所以才搬出店內營業設備，而相關員工在暫停營業後選擇離職，未來他們會將重心放在北投總店。