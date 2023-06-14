大成在蛋品市場也積極布局，今年第四季兩座蛋品完工，引進世界級規格的設備，每小時可洗選36萬顆雞蛋，首創雞蛋自動倉儲管理系統，科學溯源管理，提高食品安全。

大成這次在食品展中展出的NEO蔬食紅燒纖牛肉麵獲2023國際食品界米其林iTQi風味絕佳獎三顆星最高榮譽，除了植物性的牛肉，也首度展出植物雞絲，模擬真實雞肉絲的外觀、香氣、口感。為了保護海洋資源，大成也積極研發舒植海鮮排與舒植魚柳條。

看準台灣高齡化社會商機，兼具養生與美味飲食趨勢，大成也推出「益活雞Holy Chicken」，以100%全植物飼料並添加天然保健益生菌，搶攻養生市場。

大成近年積極搶攻蛋品市場商機，針對新世代的營養需求，推出大成葉黃素機能蛋，在雞隻飼養過程中於飼料添加金盞花萃取物，補充人體無法自然合成的葉黃素營養，每顆雞蛋葉黃素含量達1000微克(每百克)。