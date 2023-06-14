科威特王儲麥沙（Sheikh Meshal al-Ahmad al-Sabah）周二（13日）簽署法令，再次任命阿瑪德（Sheikh Ahmad Nawaf al-Sabah）為總理。根據此法令，阿瑪德負責組建新內閣，並由他正式通知國民議會。

6月6日，科威特選民投票選舉第17屆國民議會，在207名候選人中，共50人當選。根據科威特憲法，議會選舉後，內閣隨即辭職。6月20日，國民議會將召開首次會議選舉議長。

科威特議會實行一院制，每屆任期4年。

1956年出生的阿瑪德是科威特現任「埃米爾」納瓦夫（Sheikh Nawaf al-Ahmad al-Sabah）的兒子。埃米爾（amir）一詞源自阿拉伯文，是科威特的國家元首及君主，為該國最有權力的職位。

納瓦夫和兒子阿瑪德來自薩巴赫家族，該國內閣成員大多數也來自該家族；薩巴赫家族自1752年開始統治科威特至今。阿瑪德曾任科威特國民警衛隊副指揮官，第一副總理兼內政大臣。去年7月24日，科威特王儲麥沙簽署法令，阿瑪德首次被任命為總理。