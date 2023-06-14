政壇性騷案持續延燒，國民黨文傳會主委林寬裕今證實，國民黨本周一已召開「性騷擾申訴委員會」，並就國民黨立委傅崐萁、智庫副研究員曾柏文等案進行討論，也對新收到的申訴案研討如何處置，並決議增聘3名女性外聘委員參與調查。

林寬裕表示，確實在更早之前，接獲一些資訊後，很快就啟動相關調查程序，第一次會議順利召開，討論很多案子，而每案決定處理方式不同，例如傅崐萁案，雖傅當時非黨員身分，但現在是，所以他們已受理。

林寬裕說，大家討論時認為，應增加外聘委員，讓案件當時狀況忠實呈現，因此決定增加3名女性外聘委員，也許能夠比較有公信力，另有涉及到其他縣市黨部，則要從縣市黨部來處理，而涉及智庫的案件，智庫屬獨立法人，他們已發文智庫進行程序啟動，每一案都有決定相關處理後續。

林寬裕坦言，除了傅崐萁、曾柏文等案，黨中央開設申訴信箱後，也確實收到新案，都會進行了解與調查。對於具體申訴案件共有幾案？林寬裕指出，確切案件數需再確認。至於3女性外聘委員身分？林寬裕強調，此涉及擬聘作業過程是機密，無法對外說明是誰。

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