由如果劇團團長趙自強擔任編導與策劃，好聲樂集室內樂團及如果兒童劇團共同演出的《莫札特POWER》音樂會，將於7月登場，屆時波蘭維尼奧夫斯基青少年小提琴大賽桂冠得主謝尚恩，也會參與演出，和觀眾分享莫札特音樂。

波蘭維尼奧夫斯基青少年小提琴大賽桂冠得主謝尚恩，將在暑假和聽眾分享莫札特音樂。（好聲樂集室內樂團提供）

謝尚恩表示，莫札特的音樂樂思清純，自然優美，不多加修飾，充滿了單純細膩的情感和多變的戲劇性。他希望能夠透過最單純的情感及細緻的演奏技巧，將他所聽到的莫札特音樂的聲音、所感受到的莫札特的內心世界帶給大家。

這次趙自強雖然沒有親自上陣演出，但他表示自己除了喜歡說故事、聽故事，也很喜歡聽古典音樂，期望這次兩團合作，帶領觀眾一起聽莫札特的音樂、看莫札特的故事，透過豐富層次的音樂及劇團的演出，感受莫札特神奇的音樂魔法。

好聲樂集室內樂團團長蕭育霆表示，為了這次的音樂會，他個人也創作了系列主題歌曲，並利用莫札特充滿靈動巧思的主題編寫成搖滾、爵士、拉丁等音樂風格，希望能啟發孩子們對音樂的想像。演出將於7月30日上午10點30分在台北市政大樓親子劇場登場。