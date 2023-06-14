范冰冰日前以中國風「猛虎下山」圖案禮服、簍空胸貼鑽戰袍驚豔坎城紅毯，范冰冰近日則登上時尚雜誌封面，辣穿細肩帶、開深V禮服，腰間還有挖洞設計，讓她傲人美胸和腰線全都露，范冰冰還大玩濕身誘惑，頂著一頭濕髮、以一襲貼身長禮服入鏡，畫面唯美到翻天。

范冰冰登上捷克版《Vogue》7月刊封面，這是華人女星首次解鎖歐陸版，范冰冰繼大陸、台灣後，第三個《Vogue》封面，范冰冰還被微博博主評「她的亞洲時尚資源是TOP1吧」，范冰冰展現女王的霸氣風範，身穿黑色細肩帶、豪開深V，戴貴氣珠寶，並搭配流蘇長裙，超低胸和腰部挖洞設計，讓她傲人美胸和腰線全都露。

范冰冰一連換穿多套造型，並大玩濕身誘惑，她頂著一頭濕髮、以一襲亮膚色貼身長禮服入鏡，傲人美胸、腰線若隱若現，S身材曲線全都露，畫面超性感又唯美。范冰冰曬出成品照並開心說：「有新圖了...世界那麼大...」，不難看出她對作品的喜愛。

范冰冰近年雖然沒有影視新作品，不過她把重心放在經營美妝副業和社群平台，每回PO出新照，都引發網友熱議，可見她人氣依舊很高。