「涮樂和牛鍋物」新竹經國店13日起試營運，業者祭出用餐打卡分享，每成人可享有東石漁港直送的「XXL大蛤蜊」1份。(馬辣國際餐飲集團提供)

「涮樂和牛鍋物」招牌石頭鍋使用日據時代經營至今的金字老牌「信成製油廠」所產製的黑麻油，香氣誘人。(馬辣國際餐飲集團提供)

「涮樂和牛鍋物」吃得到美國見島和牛搭配義大利Urbani黑松露的現點現做「炙燒松露和牛握壽司」。(馬辣國際餐飲集團提供)

自助吧全日配有冰溫水霧長效保鮮，提供新鮮時蔬、小農瓜果、手工鍋物，共55到60種精選菜色。(馬辣國際餐飲集團提供)

「涮樂和牛鍋物」主食部分提供美澳和牛咖哩、壽喜燒豚丼、松露野菇炊飯、日本味島香鬆。(馬辣國際餐飲集團提供)

甜點供應口感絲滑細緻的霜淇淋，有北海道牛乳和濃厚泰奶2款超人氣口味，還有脆笛酥、小麻糬等15種小點心自由搭配。(馬辣國際餐飲集團提供)

「涮樂和牛鍋物」新竹經國店占地上百坪，桌型2到12人皆有，滿足各式客群需求。(馬辣國際餐飲集團提供)

在疫情海嘯中存活下來的餐飲業，疫後開始大展拳腳，透過設立新品牌或新分店搶攻後疫「食」代的餐飲版圖。馬辣集團13日在新竹市東區拓點火鍋吃到飽品牌「涮樂和牛鍋物」，最便宜只要449元即可開鍋；營運期間，業者祭出用餐打卡分享可獲贈東石漁港直送的「XXL大蛤蜊」等多項優惠吸引客群上門消費。

馬辣餐飲集團6月初才在新竹開展旗下新興燒烤吃到飽品牌「夯下去新潮和牛燒肉」，昨(13) 日再展火鍋吃到飽新店面，「涮樂和牛鍋物」地點就開在「夯下去」的樓上，整棟樓涵蓋同集團的燒肉與火鍋雙品牌，而且都是台灣人喜愛的吃到飽類別，讓民眾不管吃燒肉還是鍋物，在此一次搞定。而去年集團在新竹巨城購物中心新拓的火鍋品牌「新馬辣」，看得出馬辣餐飲想要深耕新竹餐飲版圖的企圖心。

「涮樂和牛鍋物」以鴛鴦鍋方式呈現，可品嚐到台、日風味共10種湯底。首推北海道日高昆布鍋物加信成麻油石頭鍋，嚴選日本北海道空運來台，每公斤2000元的高檔日高昆布慢火久熬，天然滋味甘醇鮮美；另一邊石頭鍋則是使用日據時代經營至今的金字老牌「信成製油廠」所產製的黑麻油，以中低溫爆炒新鮮大蒜、青蔥、乾魷魚、洋蔥，待甜味釋放，再加入肉片拌炒，沖入特製柴魚高湯，香氣誘人，不管是炒肉、涮肉，雙重口感皆可享有。另有鮮香麻辣鍋、養生藥膳鍋、花雕雞腿鍋、老罈酸菜白肉鍋、北海道起司牛奶鍋、關東壽喜燒、靜岡特濃番茄鍋、九州濃厚豚骨鍋可供選擇。

肉品部分選用冷藏濕式熟成原肉，包含美國SRF極黑和牛、澳洲M6-M9＋黑毛和牛、紐澳特級牛舌、美國CAB安格斯黑牛、紐澳小羔羊嫩肩、A級松阪豬、台灣無骨嫩雞腿、花雕嫩雞腿等多達12種肉品；另外還有美國見島和牛搭配義大利Urbani黑松露的現點現做「炙燒松露和牛握壽司」，品項豐富。

海鮮部分則有鮮嫩巴沙魚、東石蛤蜊、鮮甜白蝦、深海透抽4種，而自助吧則全日配有冰溫水霧長效保鮮，提供新鮮時蔬、小農瓜果、手工鍋物等近60種精選菜色，以及8種異國泡麵。醬料區有從日本原裝進口空運來台的日本兵庫縣三溫糖、愛知縣純釀白菊醋、柑橘醋、埼玉縣唐辛子等，也有台式沙茶、醬油、蒜泥、香菜等豐富選項。

主食部分提供美澳和牛咖哩、壽喜燒豚丼、松露野菇炊飯、日本味島香鬆；飲品則有HERSHEYS冰沙、氣泡飲、零酒等；甜點可吃到口感絲滑細緻的霜淇淋，有北海道牛乳和濃厚泰奶2款超人氣口味，還有脆笛酥、小麻糬、黃豆粉、玉米脆片、爆米香等多款小點心，讓民眾打造獨一無二的夏日聖代。

店面以溫潤木作、紅色格柵與大量和風畫作佈滿全室，營造出日式新穎又溫馨的用餐環境；占地上百坪，桌型2到12人皆有，滿足多種聚餐目的與各式客群，並附設免費停車場，省去找車位的麻煩。

「涮樂和牛鍋物」新竹經國店13日起試營運，業者祭出多項優惠歡慶新開店，像是用餐當打卡分享，每成人可享有東石漁港直送的「XXL大蛤蜊」1份；在Google給予5星好評即贈北海道生食級干貝，或是當月壽星提前至少1日訂位，可免費享用九孔鮑魚；加入官方[email protected]好友即贈大帆立貝；官方FB／IG指定貼文留言、分享還有機會抽中同行免費餐券。

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