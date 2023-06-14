第4批次F-35隱形戰機最重要的升級

五角大廈對F-35隱形戰機有了最新計畫，其中包括今年夏天暫停交付，好先解決支援未來廣泛升級的「技術更新3」（Technology Refresh 3，TR-3）硬體問題。

據《動力》（The Drive）網13日報導，對支援F-35第4批次現代化來說，延誤已久的TR-3升級舉足輕重。五角大廈打算7月停止接收部分新打造的F-35戰機，理由是TR-3硬體還不成熟。

數十架戰機將不會交付各單位，而會暫時存放在德州沃斯堡（Fort Worth）。或許要到2024年春，TR-3的相關問題才會解決，而F-35戰機才終於能交付各單位。

F-35聯合專案辦公室（JPO）發言人戈梅爾（Russell Goemaere）說，從今夏稍晚開始，裝有TR-3硬體的F-35將不會被接收，除非相關戰力經過驗證，達到使用者的期望。不過，他強調，聯合專案辦公室和洛克希德馬丁（Lockheed Martin）都會確保戰機安全存放，直到接收為止。

目前還不清楚，究竟有多少架F-35戰機會受影響。然而，包括TR-2和TR-3配置的F-35在內，洛馬原本打算2023年要交付約150架。